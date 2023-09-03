Sel felaketi: 7 ölü, 2 kayıp

Cezayir’in Tlemcen ve El Bayadh eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 7 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

KAYNAK: İHA
Sel felaketi: 7 ölü, 2 kayıp

Tlemcen ve El Bayadh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.


Tlemcen eyaletinde 4 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, El Bayadh eyaletinde de 3 kişi yaşamını yitirdi. İki kişinin kaybolduğu sel felaketinde yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Cezayir Sivil Koruma Teşkilatı, Tlemcen’e bağlı Bab Al-Assa ilçesinde sel sularının sürüklediği bir araçtan 4 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü ise vatandaşlara yağışların neden olduğu ani su baskınlarından korunmak için önlem almalarını, alçak yerlerden uzak durmalarını ve elektrik akımına kapılmamak için iletken metal nesnelerle temastan kaçınmalarını tavsiye etti.

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