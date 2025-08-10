Sel felaketi tarih yazdı: 115 milyon yıllık izler arkeoloji dünyasını heyecanlandırdı

ABD, Teksas'ın sel suları altında kalan toprakları, milyonlarca yıldır sakladığı bir sırrı açığa çıkardı. Yaklaşık 115 milyon yıl önce bölgede dolaşan devasa etobur ve otobur dinozorlara ait ayak izleri, selin getirdiği çamur ve toprağın temizlenmesiyle gün yüzüne çıktı. Bu nadir keşif, bilim insanlarını heyecanlandırırken, tarih öncesi yaşamın bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.

TEKSAS'IN SULAR ALTINDA KALAN TOPRAKLARI TARİHİ BİR SIRRI AÇIĞA ÇIKARDI

Son zamanlarda Teksas'ta meydana gelen yıkıcı sel felaketi, bölgeyi derinden etkilemişti. Ancak bu doğal afet, trajedinin yanı sıra beklenmedik bir tarihi keşfe de yol açtı. Travis County'de, Big Sandy Creek yakınlarındaki özel bir arazide gönüllülerin yaptığı temizlik çalışmaları sırasında, kayalık bir zeminde belirgin ayak izleri fark edildi. Bölgenin baş yöneticisi olan Travis County Yargıcı Andy Brown'ın aktardığı bilgilere göre, keşif, hafta sonu yapıldı. Arazi sahibinin isteği üzerine tam konumu gizli tutulan bu izler, hemen bilim insanlarına bildirildi.

115 MİLYON YILLIK DEVLERİN AYAK İZLERİ

Texas Üniversitesi'nden paleontolog Matthew Brown, ABC News'e yaptığı açıklamada, izleri inceleyen ekibinin en az 15 farklı ayak izi tespit ettiğini doğruladı. Brown, her bir izin yaklaşık 45-50 santimetre uzunluğunda olduğunu ve 110-115 milyon yıl öncesine tarihlendiğini belirtti. Paleontolog, izlerin yaklaşık 11 metre uzunluğundaki Acrocanthosaurus benzeri iki ayaklı, etobur bir dinozora ait olduğunu düşündüklerini ifade etti. Yakınlarda bulunan diğer izlerin ise Teksas'ın resmi devlet dinozoru olan Paluxysaurus adı verilen büyük otobur bir sauropod dinozoruna ait olabileceği belirtildi. Bu bulgu, iki farklı türden dev dinozorun aynı bölgede peş peşe yürüdüğünü veya bir araya geldiğini gösteriyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR BAŞLADI: ÜÇ BOYUTLU HARİTALAMA YAPILACAK

Matthew Brown ve meslektaşı Kenneth Bader, izlerin bulunduğu alanı ziyaret ederek yetkililere, devam eden temizlik çalışmaları sırasında izlerin nasıl korunacağı konusunda danışmanlık yaptı. Matthew Brown, konuyla ilgili olarak, "Yakın gelecekte alana geri dönerek haritalar ve üç boyutlu görüntüleme teknikleriyle izleri daha kapsamlı bir şekilde belgelemeyi umuyoruz," dedi. Ekip, birden fazla dinozorun bir grup halinde mi hareket ettiğini yoksa bireysel olarak mı bölgeyi geçtiğini belirlemeyi hedefliyor.

TEKSAS'TA DİNOZOR İZLERİ SIRADAN BİR DURUM MU?

Paleontolog Brown'a göre, Orta Teksas'ta dinozor izlerine rastlanması şaşırtıcı bir durum değil. Kendisi, "İnsanlar genellikle arka bahçelerinde bile böyle bir şey bulabileceklerinin farkında değiller" diyerek, bölgenin fosil ve paleontolojik açıdan zenginliğine dikkat çekti. Yetkililer, bölge sakinlerini ve gönüllüleri, temizlik çalışmaları sırasında ek izler bulmaları halinde Teksas Üniversitesi paleontoloji bölümüne haber vermeye teşvik ediyor.

SELİN YIKICI ETKİLERİ VE HAYATINI KAYBEDENLER

Geçtiğimiz ay Teksas'ı vuran ölümcül sellerde 130'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Özellikle Kerr County'de yaşanan felakette, yakındaki bir kampta en az 36 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Matthew Brown, dinozor izlerinin keşfinin, bölgedeki devam eden sel sonrası temizlik çalışmalarını etkilemeyeceğini vurguladı.