Sel felaketinde ölü sayısı 111'e çıktı kayıplar 170’i aştı

Kaynak: Haber Merkezi
Sel felaketinde ölü sayısı 111'e çıktı kayıplar 170’i aştı

Teksas eyaletini etkisi altına alan yıkıcı sel felaketinde 111 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Teksas’ın Kerr County bölgesinde meydana gelen sel felaketi, eyalet tarihinin en ölümcül doğa olaylarından biri haline geldi. Teksas Valisi Greg Abbott, şu ana dek 111 kişinin öldüğünü ve 161 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Vali Abbott, “ortak kolluk kuvvetleri çalışmalarıyla” yürütülen aramalara rağmen, kayıpların bulunmasının zaman alacağını söyledi.

Eyaletin çeşitli bölgelerinde de en az 12 kişi kayıp. Abbott, bölgeyi ziyaretinin ardından yaptığı basın toplantısında acil uyarı sisteminin yeterliliğinin bu ay yapılacak özel yasama oturumunda ele alınacağını belirtti.

CNN’in ulaştığı belgeler, Camp Mystic adlı gençlik kampının selden iki gün önce denetlendiğini ve güvenlik sertifikası aldığını ortaya koydu.

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