Sel felaketinin faturasını hayatlarıyla ödetti: Kim Jong-un 30 yetkiliyi idam ettirdi

Güney Kore merkezli Chosun TV kanalı tarafından, Kuzey Kore'de temmuz ayında meydana gelen seller sonrasında ülkedeki sorumluluğu bulunan yetkililere ilişkin iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un emriyle, sel felaketlerinde görevlerini yerine getirmemekle suçlanan 20 ila 30 yetkili geçtiğimiz ay idam edildi.

GÜNEY KORE İSTİHBARATI DURUMU İZLİYOR

Yonhap'ın aktardığına göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nden olayla ilgili açıklama yapıldı. İddialar üzerine durumun "yakından izlendiği" açıklamada yer edindi.

KUZEY KORE'DE SEL

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında yer alan Sinuiju şehrinde, temmuz ayında şiddetli yağışlar sebebiyle Kuzey Kore-Çin sınırında bulunan Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle ölen ya da kaybolan kişi sayısının bini aştığını öngördüklerini duyurmuştu.

Ülkenin lideri Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, sel felaketinin sebebiyet verdiği hasarın boyutuna ilişkin uydurma haberler yapmakla suçlamış ve kınamıştı.