Sel kayaları yola yığdı

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri arasında sağanak yağmur sele neden oldu.

KAYNAK: İHA
Sel kayaları yola yığdı

İHA'nın haberine göre, Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesine 21 kilogram, Kozluk-Sason bölgesine ise 10 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü.

Sason-Kozluk arasında bulunan Çilekli köy ve Yanıkkaya mevkiinde şiddetli yağış dağlardan sürüklediği çamur ve kayaları yola sürükledi.

Sağanak sonrası Sason-Batman kara yolu kısa süreli ulaşıma kapandı. Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleri ile dev kayaların yoldan kaldırılmasının ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

aw043652-01.jpg

aw043652-02.jpg

aw043652-03.jpg

aw043652-04.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı Gündem
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor Dünya
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor
Seyir halindeki otomobil alev aldı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman? Magazin
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak Şifalı Bitkiler
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti Siyaset
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti