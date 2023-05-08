Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı

İHA'nın haberine göre, olay, 6 Mayıs tarihinde Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs Cumartesi akşam saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Hasan Ç.’nin kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.
Sürücüsünün devrilmeden önce araçtan atlayarak kurtulduğu olayda, anne ile 5 çocuğu suda kayboldu. Bölgeye giden ekipler, araçtaki Asmin (11), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) cansız bedenlerini çıkarttı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, önceki gün sabah saatlerinde 31 yaşındaki anne Özlem’in de cansız bedenine ulaşmıştı.
Üç gündür süren arama çalışmalarında 9 yaşındaki Aysun’u bulmak için sabah saatlerinde yeniden çalışmalar başlatıldı. Dalgıç polis ekiplerinin sulama kanalındaki arama çalışmaları sürüyor.