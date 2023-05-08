Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilde akıntıya kapıldıktan sonra anne ve 4 çocuğun cesedine ulaşılırken, 9 yaşındaki Aysun'u arama çalışmaları ise 41 saattir devam ediyor.

Sel sularının yuttuğu çocuk sırra kadem bastı

İHA'nın haberine göre, olay, 6 Mayıs tarihinde Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs Cumartesi akşam saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Hasan Ç.’nin kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, sulama kanalına devrildi.

Sürücüsünün devrilmeden önce araçtan atlayarak kurtulduğu olayda, anne ile 5 çocuğu suda kayboldu. Bölgeye giden ekipler, araçtaki Asmin (11), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) cansız bedenlerini çıkarttı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, önceki gün sabah saatlerinde 31 yaşındaki anne Özlem’in de cansız bedenine ulaşmıştı.

Üç gündür süren arama çalışmalarında 9 yaşındaki Aysun’u bulmak için sabah saatlerinde yeniden çalışmalar başlatıldı. Dalgıç polis ekiplerinin sulama kanalındaki arama çalışmaları sürüyor.

aw886674-01.jpg

aw886674-02.jpg

aw886674-03.jpg

aw886674-04.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Sinan Oğan: Seçim otobüsümüz saldırıya uğradı Siyaset
Sinan Oğan: Seçim otobüsümüz saldırıya uğradı
Al Hilal yıldızların peşinde. Messi için kesenin ağzını açacaklar Spor
Al Hilal yıldızların peşinde. Messi için kesenin ağzını açacaklar
Özgür Özel: İktidar seçim ortamını tamamen terörize ediyor Siyaset
Özgür Özel: İktidar seçim ortamını tamamen terörize ediyor
Luka Modric'in Real Madrid'deki geleceği belli oldu Spor
Luka Modric'in Real Madrid'deki geleceği belli oldu
Real Madrid Carlo Ancelotti için kararını verdi Spor
Real Madrid Carlo Ancelotti için kararını verdi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 49 tutuklama Güncel
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 49 tutuklama
Bir aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için çekildi. Çekilmemek için direnen Muharrem İnce şokta Siyaset
Bir aday Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için çekildi. Çekilmemek için direnen Muharrem İnce şokta