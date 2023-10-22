Selahattin Baki Erden Timur'u yalancılıkla suçladı ağzına geleni söyledi

Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yöneticisi Selahatin Baki, Erden Timur’un Ali Koç ve Lale Orta hakkındaki iddiaları sert sözler kullandı.

İşte Selahatin Baki’nin o sözleri:

"SON DERECE MUTLUYUZ"

"17'de 17 yapan takımımızı tebrik ediyorum. Özlem duyduğumuz Kadıköy atmosferi geri geliyor. Bundan son derece mutluyuz."

"YALANCI VE SAHTEKARCA"

"Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor."

"BİR YALAN DA BURADA VAR"

"Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'ın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar."

"AKIL TUTULAMASI YAŞIYORLAR"

"Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Basit bir araştırmayla kendisinin 3 senedir emekli olduğunu, Koç Holding ile hiçbir alakası yok. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camiada, kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sini 'Koç Holding'ten 'bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendi CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar."

"HİÇ KONUŞMADIĞIMIZ BİR DURUM VAR"

"Devam ediyorum. Bazı algıları var. Zamanında yok PFDK Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe formasıyla karar veriyormuş falan. Yahu arkadaşlar! Hiç konuşmadığımız bir durum var. TFF Başkanı Sayın Büyükekşi, Galatasaray taraftarı. Onu da bırakın resmi kulüp üyesi. Hiç konuşan yok. Artık kamuoyunun bu yalanlara, bu sahtekarlıklara tenezzül etmemesi gerekiyor."

"ALZHEIMER BAŞLANGICI OLABİLİR"

"Transfer konularında geçenlerde kendisi beni aradı, Fred transferinden sonra. Açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bu önemlidir çünkü. Fred'den sonra ben bir açıklama yaptım. İki ayrı kişi hem Manchester United Kulübü'nü hem Fred'i arayarak işi bozmaya çalıştı demiştim. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi bana telefon açıp 'Ne olur bu isimleri ver bana' dedi. İsimleri verdim, 'Tanıyor musun' dedim, 'Tanıyorum' dedi. 'Ben böyle bir talimat vermedim' dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi, 'Ben 11 yıldır transfer yapıyorum, bu kadar inisiyatifi kimse alamaz' cevabını verdim. Yaşanan şeyleri, yaşanmamış gibi; yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Çok ciddi söylüyorum. Acil şifalar diliyorum."

"HIRSIZDIR VE KORKAKTIR"

"Hepiniz şahitsiniz. Fenerbahçe yöneticileri ve Fenerbahçe başkanının, bazı gazetecilerle girift ilişkiler içerisinde olduğu, ısmarlama haberler yaptıracak kadar bizi aşağılayacak iddialar attı ortaya. Daha çok yeni, bir TV kanalında program sunucusu 'Fenerbahçeli hiçbir yönetici beni aramadı ama sayın Erden Timur beni defalarca aradı, defalarca mesaj attı' diye demeci var. Gerçekten artık bu kadar yalan, bu kadar sahtekarca algılar Fenerbahçe aleyhine! Bizi öfkelendirecek noktaya geldi. Biz gerçekten alıştık artık ama kamuoyunda bu trene binenleri uyarmak istiyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Koç Holding çalışanı hanımefendinin CV'sinin değiştirilmesiyle bana göre son derece trajikomik olaydır. Söyledikleri hiçbir şeyin doğruluk payı yoktur. Biz kendimize o kadar güveniyoruz ki TFF'ye başvuruyoruz, Etik Kurulu'na başvuruyoruz. Bizim başkanımız şu anda bu işler araştırılsın diye başvuru yapıyor. Kendine güvenen adamın hareketidir bu. Teraziden kaçan hırsızdır ve korkaktır!"