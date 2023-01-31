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  • Selahattin Demirtaş ‘En kahraman dünya lideri süpermen’ diyerek video paylaştı

Selahattin Demirtaş ‘En kahraman dünya lideri süpermen’ diyerek video paylaştı

Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından Erdoğan’ın görüntülerini “En kahraman dünya lideri süpermen!” diyerek paylaştı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 09:19
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Selahattin Demirtaş Erdoğan'ın videosunu süpermen diyerek paylaştı

Selahattin Demirtaş ‘En kahraman dünya lideri süpermen’ diyerek video paylaştı
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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Demirtaş “Dikkat ettiniz mi, muhalefetin ‘Erdoğan tekrar seçilirse diktatörlüğe geçilecek’ tespitine Erdoğan’dan hiç itiraz gelmiyor” diyerek “Halk bu söyleme alışsın ki, olur da seçimi kazanırsa sonradan kimseye sürpriz olmasın diye düşünüyor” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA LİDERİ SÜPERMEN!”

Demirtaş daha sonra, Erdoğan’ın 2017 yılında Şırnak’ta kendisine sarılmak isteyen bir kişi ile görüntülerini paylaşarak, “İşte size, “Kefenimizi yanımızda taşıyoruz” diyen en kahraman dünya lideri süpermen! Sarılmayı yanlış anlayınca olanlara bakın” dedi.

Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

“Erdoğan aynı şekilde, ‘Erdoğan kaybetse bile gitmez’ kaygılarını giderecek net bir tutum da sergilemiyor. Bu ihtimal hep bir kenarda dursun ki, belki lazım olur diye hesaplıyor. Geniş halk kitleleri içinde her zaman güce tapan bir kesim olur. Güçlünün zalim olması, diktatör olması bu kesimler için hiç sorun değildir. Aksine, o kişinin yanında durarak kendilerini güvende hissederler.

İşte Erdoğan güçlü, zalim, zorba lider profili çizerek bu kesimleri yanında tutmaya çalışıyor. ‘Ancak benim gibi bir lider sizi kurtarabilir’ mesajı vermeye gayret ediyor. Valileri, bakanları kameralar önünde azarlaması, yasaları hiçe sayması, sürekli ‘şahsım’ demesi, kendisini dünya lideri diye sunması, yargıya ve parlamentoya talimat yağdırması, lüks saraylar, uzun konvoylar, abartılı koruma ordusu…

Hepsi bu amaçla yapılan güç gösterileri. Ama güçlü, zalim görünen liderler gerçekte korkulu rüyalar görmekten uyuyamayan ödleklerdir. Tam da bu nedenle size korkmayın diyorum, bırakın suça bulaşanlar sizden korksun. Kendinize güvenin ve Mayıs’ta değişimin düğmesine basın.”

 

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Süleyman şah
31.01.2023 09:58
Benim anlamadığım bu terörist video vs paylaşabiliyor BAE deki paylaşamıyor  
 
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