Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan açılım tiyatrosu Meclis ayağında devam ediyor. Bebek katili Öcalan’a ve teröristler için istenen af talepleri ise gündemde büyük tepkilere yol açmıştı. Bu af talepleri içerisinde Kobani davasıda bulunuyor.

İSTİNAFA TAHLİYE BAŞVURUSU

Selahattin Demirtaş için 24 Eylül’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu yapıldı. Bu başvuruda, AİHM’in daha önce verdiği ihlal ve tahliye kararlarına da atıfta bulunularak, Demirtaş’ın tahliye edilmesi istendi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KARAR VERMESİ BEKLENİYOR

İstinaf mahkemesinin ilgili dairesinin, önümüzdeki hafta bu tahliye talebiyle ilgili karar vermesi bekleniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararları vermişti.

8 EYLÜL'DE AİHM İTİRAZI DOLUYOR

Ayrıca AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi de 8 Ekim’de bitiyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında Demirtaş’a verdiği cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamlamış ve yaklaşık 30 bin sayfadan oluşan gerekçeli karar karşısında, Demirtaş’ın avukatları 400 sayfalık kapsamlı bir savunma tamamlanmıştı.

MHP YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

MHP'nin hukukçusu Feti Yıldız ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik tahliye beklentisine ilişkin olarak AİHM kararlarının Anayasa'yı bağladığını belirterek, "Anayasa'nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.