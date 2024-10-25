Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken 'Öcalan' mesajı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Demirtaş ve Mızraklı ile uzun bir görüşme yaptığını, ifade eden Çandar, gelişmeleri dikkatle izlediklerini ve her türlü olumlu katkıyı vermeye hazır ve istekli olduklarını belirtti.

Çandar, sosyal medya hesabında ziyaretle ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Demirtaş ve Mızraklı’nın tüm sevenlerine, tüm halkımıza selamları var! Edirne’de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile uzun bir görüşme yaptım. Her ikisinin sağlığı, en önemlisi zihin sağlıkları fevkalade yerinde. Gelişmeleri dikkatle, ilgiyle izliyorlar. Her türlü olumlu katkıyı vermeye hazır ve istekliler. Tüm sevenlerine, halkımıza sevgilerini, saygılarını gönderiyorlar.”