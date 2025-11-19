İktidarın başlattığı İmralı Süreci adımları sürerken Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi gündemdeki yerini koruyor.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti. Demirtaş ile görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Arınç, Demirtaş'ın adaylık gibi bir düşüncesinin olmadığını duyurdu.

Arınç, 9 yıldır cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini de dile getirdi. AİHM'in 'hak ihlali' kararına Türkiye'nin yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi gündeme gelmişti.