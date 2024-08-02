Selçuk Bayraktar hakkındaki iddiayı mahkeme sordu bakanlık doğruladı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Selçuk Bayraktar hakkındaki iddiayı mahkeme sordu bakanlık doğruladı

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yatırımı için devletin vergi muafiyeti ve Hazine arazilerinin 49 yıllığına tahsis edildiği iddialarını bakanlığın doğruladığı ileri sürüldü.

Gazeteci İsmail Arı, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın bir yatırımı için devletin vergi muafiyeti, 49 yıllık arsa tahsisi ve altyapı desteği verdiğini haberleştirmişti.

Bayraktar ise BirGün ve İsmail Arı'ya 2 milyon TL'lik tazminat davası açmıştı.

Yine Birgün’ün iddialarına göre bakanlık mahkemeye gönderdiği yazıda, haberde belirtilen teşviklerin Selçuk Bayraktar'a ait tesise verildiğini doğruladı.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi haberi bakanlığa sorarak Bayraktar’ın da sanayi tesisinin bulunduğu “İstanbul Özel Endüstri Bölgesi’nden faydalanmak için kaç şirketin başvurduğunu, kaçının kabul edilip kaçının ret edildiği ve ret gerekçelerinin ne olduğunun” bildirilmesini istediği iddia edildi.

BAKANLIK DOĞRULADI İDDİASI

Mahkeme, bakanlığa gönderdiği yazı ile Bayraktar’ın da sanayi tesisinin bulunduğu “İstanbul Özel Endüstri Bölgesi’nden faydalanmak için kaç şirketin başvurduğunu, kaçının kabul edilip kaçının ret edildiği ve ret gerekçelerinin ne olduğunun” bildirilmesini istedi.

Bakanlığın mahkemeye gönderdiği yazıda şu ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü:

İstanbul Özel Endüstri Bölgesi; Baykar Şirketi’nin 08 Ağustos 2019 tarihli talebi üzerine Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilmiştir. Söz konusu özel endüstri bölgesi içerisindeki alanların tamamı Baykar mülkiyetinde veya Baykar lehine irtifak hakkı tesisli hazine arazisi olup, alan içerisinde yalnızca Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş faaliyet göstermektedir.

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