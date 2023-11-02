Selçuk Geçer altının uçuşa geçeceği tarihi açıkladı. 'Hazırlığa başlayın' dedi

Gerçek Gündem'de yer alan bilgilere göre, Ekonomist Selçuk Geçer, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası altın sahiplerine önemli uyarılarda bulundu.

Dün akşam 21.00'de yapılan açıklama ile Fed Başkanı Jerome Powell, yeni faiz kararlarını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklediği şekilde faizleri değiştirmedi ve 5.25-5.50 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomist Selçuk Geçer bu adımın ilerleyen günlerde çok önemli etkilerinin olacağını belirtti.

Geçer, Fed'in bir kere daha 25 baz puanlık artırıma gideceğine yönelik beklentilerin artık ortadan kalktığını ve 2024 yılının son çeyreğine kadar faizlerin sabit tutulmasının muhtemel olduğunu belirtirken, 2024 yılının ilk aylarından itibaren piyasaların artık faiz artırımını fiyatlayacağını ve ons altında önemli yükselişlerin görülebileceğine dikkat çekti.

"ALTIN O TARİHLERDE UÇUŞA GEÇECEK"

Karar sonrası 1980 dolar seviyelerinde dolaşan ons için 2024 yılının ortalarında 2400-2500 dolar seviyesinin muhtemel olduğunu hatırlatan Geçer, yatırımları dolar ve Euro gibi yatırım araçları yerine emtialara kaydırmanın uzun vadede daha büyük bir getiri sağlayacağını vurguladı.

ALTIN SAHİPLERİ HAZIRLIĞA BAŞLASIN

Eldeki varlıkları satmanın büyük bir zarara yol açacağını belirten Geçer, mevcut şartlar altında varlıkları korumanın öneminin altını çizerken, ilerleyen haftalarda altında yaşanacak yükselişler öncesinde pozisyon alma tavsiyesinde bulundu.

Özellikle gelecek hafta altında yükselişlerin yaşanma ihtimaline dikkat çeken ünlü ekonomist, haftanın kapanış seansına 2 gün kala yatırımcılara "Hazırlığa başlayın" uyarısını yineledi.

ELİNDE DOLAR BULUNDURANLAR MUTLAKA BUNU YAPMALI

Türkiye'de döviz tarafında da önemli sıçramaların yaşanacağını belirten Geçer, ons altın fiyatlarının hem dolar/TL paritesi hem de ons altın tarafından belirlenişine dikkat çekerek, gram altın/TL fiyatlarında çift yönlü bir yükseliş gerçekleşeceğini duyurdu.

Geçer, gelecek haftalarda altın fiyatlarında yaşanacak değişimlerin aynı zamanda jeopolitik risk boyutu ile de doğrudan ilişkili olduğunu belirtirken, Orta Doğu'daki krizin hangi aşamaya geçeceğinin altın ve petrol fiyatları üzerinde belirgin bir etki yaratacağını iddia etti.