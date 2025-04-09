Selçuk Geçer bombayı patlattı! 'Gram altında 10 bin lirayı görürsek şaşırmayın'

Selçuk Geçer, Türkiye'de gram altının 10 bin lirayı geçtiği günlerin görüleceğini söyledi.

Trump ve ekibinin gümrük tarifelerinin geçici olmadığını çok net bir şekilde açıkladığını hatırlatan Selçuk Geçer "Bana göre artık altında 3.600 dolardan çok 4.000 dolar hedefini konuşmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla dünya tekrar enflasyonist bir ortama gidiyor. Büyüme ile ilgili sıkıntılar da artacak gibi görünüyor. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında stakflasyon konuşulmaya başlandı. Yani bir kriz ortamı konuşulmaya başlandı." diye konuştu.

"FED, AVRUPA VE ASYA'DAN GELEN AÇIKLAMALAR KRİZ GELİYOR DİYOR"

1928 krizine benzer bir durum yaşandığına dikkat çeken Selçuk Geçer, "Hatırlayın 2019'da Covid daha yeni yeni gündeme geldiğinde sizlerle şunu paylaşmıştım. Demiştim ki önce bir salgın sonrasında derin bir ekonomik kriz sonrasında ise büyük bir küresel savaş oluyor. Genel itibariyla dünyada bu sıralamayı yine yaşayabiliriz demiştik. Nitekim adım adım sanki o tarafa doğru gidiyoruz . Umarım 3. evreye geçilmez." dedi.

Selçuk Geçer, "Ama uygulanan tarifeler hem Fed'in açıklamalarına göre hem Avrupa'dan gelen açıklamalara göre, hem de Asya ülkelerinden gelen açıklamalara göre bir stakflasyonu işaret ediyor. Kriz dönemine giriliyor" ifadelerini kullandı.

"ALTIN YUKARIYA DOĞRU GİTMEYE DEVAM EDECEK"

"Dünyada ciddi bir sıkıntı var ve bu sıkıntı nedeniyle altın fiyatları yukarıya doğru gitmeye devam edecek." diyen Selçuk Geçer "Onun için biz artık 3600 yerine 4.000 dolar hedefini konuşmaya başlayacağız." dedi.

"TÜRKİYE'DE 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BİR ALTIN FİYATI İLE KARŞI KARŞILA KALABİLİRİZ"

Dünya ekonomisindeki gelişmeleri Türkiye ekonomisi ile sentezleyerek değerlendiren Selçuk Geçer, gram altında 10 bin liranın üzerinde rakamların görülebileceğini, eğer ons altının 4 bin dolarda kalmayı başarması halinde ise gram altının 7-8 bin liraya çıkacağını söyledi.

Selçuk Geçer Türkiye'deki altın, dolar ve bitcoin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ise ne yazık ki özellikle Merkez Bankası rezervlerinin gücünü kaybetmesi aynı zamanda bu işin sürdürülebilir olmaması nedeniyle dolarda ve kurlarda da yukarıya doğru hareketin hızlandığını göreceğiz.

Dolara olan ihtiyaç ihracatın düşüyor olması ithalatın artıyor olması bütçedeki deliğin kara deliğin özellikle borç yükünün her geçen gün biraz daha yükseliyor olması ister istemez kuru yukarıya doğru itecek. Kur kontrolden çıkarsa o zaman gram altında çok daha saçma fiyatlar görebiliriz. Bir kere bunun altını çizelim. Yani 10.000 liranın üzerindeki bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.

Bir şekilde 60 liralar seviyesinde tutabilirlerse ve altın onsu da 4.000 dolarlarda kalmayı başarabilirse o zaman arkadaşlar biz 7 ile 8.000 lire civarında bir gram altın fiyatını konuşuyor olacağız.

"KRİPTO PARALARDA CİDDİ DALGALANMA OLACAK"

Trump tarifeleri gördüğüm kadarıyla sert bir şekilde devam edecek. Bu da riskli piyasaları etkilemeye devam edecek. Özellikle kripto piyasasında ciddi dalgalanmalar görebiliriz . Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.