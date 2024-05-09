Selçuk Geçer: Çok sert çakılacak

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer: Çok sert çakılacak
Ekonomist Selçuk Geçer Youtube’dan bir video yayımlayarak doların çok sert çakılacağını söyledi.

Ekonomist ve dolar kahini Selçuk Geçer’den bomba bir video daha geldi.

“Dolar çok pis çakılacak” başlığıyla bir video yayınlayan Geçer dikkatli olunması konusunda uyardı.

Geçer şirketlerin dolarla borçlandığını belirterek şirketlere doların yükselmeyeceği konusunda sözler verildiğini açıkladı.

“ÇOK BÜYÜK TEHLİKE”

Şirketlere seslenen “Geçer Dövizle borç alıyorsunuz yarın öbür gün battığınızda Sakın ama sakın çıkıp da ağlamayın” dedi.

Devamında ise dolanlar düşüyor diyenlere seslenen Geçer “Dolar düşmüyorı doları sabitlediler kaldılar ama bu çok büyük bir tehlike. Tutulan dolar durur durur yukarıya gitmesi gerekirken kur bir anda fırlayabilir.“ ifadelerini kullandı.

Doların 32 bandında ilerlediğini belirten Geçer, Doların çok pis çakılabileceğini söyledi.

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Öte yandan yatırım araçlarıyla ilgili de bir değerlendirmede bulunan Geçer, "İşler karışıyor gibi görünüyor. Riskli işlerden uzak durun, sakin olun ve beklemeyi öğrenin. Bazı noktalarda aceleci olmamak önemli." diye konuştu.

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