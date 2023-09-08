Selçuk Geçer doların 73 TL'ye çıkacağı tarihi açıkladı. OVP hesabını 2'ye katladı

Ekonomist Selçuk Geçer Dolar kurunda yaşanacak artışa dikkat çekerek yeni tahminlerde bulundu. Orta Vadeli Program kapsamında doların 47,80 TL olacağı haberine “çarpı iki yapın siz” dedi.

Selçuk Geçer doların 73 TL'ye çıkacağı tarihi açıkladı. OVP hesabını 2'ye katladı

Ekonomide 3 yıllık yol haritası açıklandı.

2024 ve 2026 yıllarına ilişkin istihdam büyüme gibi makro ekonomik hedeflerin yer aldığı bir Orta Vadeli Program açıklandı. Programı detaylarında doların yıldan yıla yükselişine dair önemli detayları da yer verildi.

Orta Vadeli Program hedefinde 2024 yılı için %33 enflasyon bekleniyordu. Doların 36,80 TL olacağı ifade edildi. 2025 yılı için ise %15.2 olacak dolar için 43,88 TL, 2026 enflasyonu ile doların 47,80 TL'ye ulaşacağı aktarıldı.

Hesaplamayı Twitter hesabı üzerinden paylaşan Selçuk Geçer iyimser rakamlar olduğuna dikkat çekerek şu paylaşımda bulundu:

"Orta Vadeli Program

Orta Vadeli Hedefler

2024 Enflasyon yüzde 33 Dolar 36.80 TL,

2025 enflasyon yüzde 15.2 Dolar 43.88 TL,

2026 enflasyon yüzde 8,5 Dolar 47.80 TL.

ÇARPI 2 yapın siz!!!"

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“SIRAT KÖPRÜSÜ YA DÜŞTÜN YA GEÇTİN!”

Küresel piyasalarda ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri ekonomi düzleminde vatandaşa aktaran ve yatırımcıya uyarılarda bulunan Selçuk Geçer YouTube hesabı üzerinden “Dikkat sırat köprüsü ya düştün ya geçtin” başlıklı bir yayın paylaştı.

“TEMEL SEBEBİ VERGİ VE ZAMLAR”

“Enflasyon üzerinde oluşan baskının devam edeceğini ve bu baskının maliyet enflasyonuna dönüşeceğini” ifade eden Selçuk Geçer:

“Bunun en temel sebebi Türk lirasındaki değer kaybı ve ücretlendirmeler değil vergiler ve zamlardır” dedi.

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