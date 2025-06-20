Selçuk Geçer korkunç senaryoyu açıkladı: Fırtına öncesi sessizlik

Geçer, dünya petrol arzının büyük bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yalnızca enerji piyasalarını değil, tüm ekonomik sistemi derinden etkileyebileceğini vurguladı. “Petrol akışı durursa yalnızca fiyatlar yükselmez; enflasyon artar, tedarik zinciri parçalanır, küresel bir ekonomik kırılma yaşanır” diyen Geçer, özellikle Avrupa ve Amerika’nın yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Selçuk Geçer’in konuşması şöyle:

Hürmüz meselesini değerlendirmeye çalışacağım. Hürmüz Boğazı çok kritik bir yer. Çünkü arkasında sadece İran yok, Katar gibi Suudi Arabistan gibi ülkeler de var. O boğaz kapandığı zaman dünyaya petrol akışının neredeyse %50'si %60'ı belki %70'i kesiliyor. Bu nedenle zaten Shell yetkilileri Shell'in CEO'su diyor ki Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gibi bir ihtimal doğarsa bu küresel bir ekonomik sıkıntıyı beraberinde getirir. Bu işin büyüklüğünü sadece petrol fiyatları yükselmez, enflasyonist baskılar daha da artar hem Avrupa hem Amerika tarafında aynı bu pandemi sonrasında yaşandığı gibi bir tedarik zinciri kırılması gibi bir kırılma yaşanır.

1929 BENZERİ BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ

Bu da küresel bir krizi beraberinde getirir ve bu küresel kriz de özellikle riskli piyasalar tarafında beklenmedik satışları beraberinde getirebilir. Dolayısıyla aynı 1929'da olduğu gibi büyük bir borsa kriziyle finansal krizle karşı karşıya kalabiliriz ve bu onlarca yıl sürebilir ve sonrası da bambaşka kapıları aralayabilir o nedenle Hürmüz Boğazı meselesi çok önemli. İran-İsrail kavgası çok önemli bugün piyasalarda bir hareket olmuyor olması Ons altının 3360 3370 seviyelerinde duruyor olması, borsalarda keskin bir satış baskısı olmuyor olması fırtına öncesi sessizlik olarak da nitelendirilebilir.