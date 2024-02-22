Selçuk Geçer milyonlarca yatırımcıyı uyardı. ‘Borsa İstanbul’a dikkat’

Ekonomist Selçuk Geçer, milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerdeki artışlarla yatırımcıların gözlerini çevirdiği Borsa İstanbul'un, yakın bir zamanda büyük çapta hareketlenmeler yaşayacağını öne süren Selçuk Geçer, yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Borsa İstanbul, son zamanlarda halka arzlarla beraber Türkiye'nin en büyük yatırım platformlarından birine dönüştü. Ancak, bu yükseliş trendinin ne zaman başlayacağı hususunda belirsizlikler meydana geliyor.

NET TARİHİ DUYURDU

Geçer'e göre, BIST100 endeksindeki artışlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, beraberinde büyük bir hareketliliği getirecek. Geçer, endeksin önce 15 bin sonra da 20 bin puana yükselebileceğini ön görerek yatırımcılara net tarih verdi. Merkez Bankası'nın piyasalara dönük müdahalelerinin devam ettiğinin altını çizen Geçer, yerel seçimlere kadar olan süreçte para politikasında gevşeme yaşanabileceğini vurguladı.

Dolar/TL kuru konusunda da, seçimlere yaklaşırken dolar kurunda dengelemelerin yaşanabileceğini ve buna bağlı olarak borsada yükselişlerin nisan ayında başlayabileceğini ifade eden Geçer, dövizde yaşanacak yükselişlerin borsaya olumlu yansıyacağını ve Borsa İstanbul’un değer kazanacağını tahmin etti.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, hisse senetleri konusunda sağlam ve güvenilir endekslerin takibini tavsiye ederek uzun vadeli düşünülerek yatırım yapılmasını önerdi. Nisan’ın ardından başlayacak olan yükseliş trendiyle birlikte BIST100 endeksinin hedeflerinin güncellenebileceğini kaydeden Geçer, uzun vadeli yatırımların önemine dikkat çekti. Geçer, gelecek yıllarda borsada büyük potansiyellerin olduğunu söyledi.

NOT: Bu haber ve içerisinde yer alan tahminler yatırım tavsiyesi değildir.