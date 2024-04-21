Selçuk Geçer 'tepetaklak olacak' dedi. Yatırımcının paçaları tutuştu

Altında ve dövizde dalgalanmalar yaşanmasının ardından küçük yatırımcı parasının değerini korumak için nereye yatırım yapacağını şaşırdı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise hangi yatırım aracına kullananların batacağını, hangisine yatırım yapanların ise çıkacağını açıkladı.

Doların neden yükseldiğini soranlara kızmadığını söyleyen Selçuk Geçer, denildiği gibi dolar düşmeyeceğini, zaten asıl olması gerekenin de bu olduğunu vurguladı.

Açıklamasının başında 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arası açıldı' diye yapılan haberleri hatırlatan Selçuk Geçer "Umarım bahsedilenler doğru değildir. Dedikodu olmasını tercih ederiz. Şimşek'in ekonomiyi kötü yönettiği söylense de Nebati'den daha iyi yönetiyor. Nispeten daha akılcı bir faiz politikası yürütüyor" diye konuştu.

Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalara değinen Selçuk Geçer "Mehmet Şimşek bu süreçte zor para bulacak. Eğer doğru hamleleri yapmazlarsa... Mehmet Şimşek de daha öncekiler gibi ilizyonlara girerse güvenirliliğini kaybeder. En büyük problem de bu zaten" dedi.

"ÇÖKMEDE EN ETKİLİ YILLAR 2015-2018 YILLARI ARASI"

2015 yılında yaklaşık 1 dolar 2 bin 600 lirayken 2024 yılında ise 32,49 TL’yi gördü. Selçuk Geçer döviz kurundaki bu yükselişin ve yaşanan fakirliğin geçmişten gelen nedenlerini anlattı.

ÖNEMLİ OLAN GÜVENİRLİĞİN YİTİRİLMEMESİ

Piyasaları en çok etkiyen noktanın güvenilirlik olduğunu vurgulayan Selçuk Geçer, dolar kurunun da buna göre belirlendiğine işaret etti. Doların tepe taklak olacağını belirten Selçuk Geçer, “Merkez Bankası'nın kasasına 18 milyar dolar para girecekmiş gibi açıklama yaparsanız güvenilirliğini yerle bir edersiniz. Gaye Erkan gibi çıkıp ‘1 trilyon, 50 trilyon ve 50 milyar dolarlık fon bulduk’ diyerek bu işleri yürümez" diye konuştu.

“DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR DİYENLERE KIZMIYORUM"

Selçuk Geçer, doların neden yükselmesini gerektiğini anlattı. “Dolar hani düşüyordu, düşecekti, düşmeye devam edecekti, 10 lira 20 lira olacaktı ne oldu? diye soran Selçuk Geçer, dolar niye yükseliyor diye sorunlara da kızmadığını, olması gerekin bu olduğunu belirtti. Dolar kurunun adım adım yukarıya doğru itilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk Geçer "Sen doları aşağıda tutmak için para harcayarak bir yığın bedel öderken, yabancıları da ülkeye getiremiyorsun, yerlilerin de diğerlerinde dolara gitmesine neden oluyorsun. O zaman, doları doğru yere getireceksin, faizi doğru yere getireceksin, yurt dışından para bulmaya çalışırken, bunları en azından masaya koyacaksın." diye konuştu.

"SADECE PARA POLİTİKALARI İLE BU İŞ YÜRÜMEZ"

Son yıllardaki ekonomi politikalarını eleştiren Selçuk Geçer sadece para politikaları ile bu işin yürümeyeceğini önceden beri söylediklerini hatırlatarak, tarım ve sanayi politikalarını doğru uygulanması, Türkiye'nin gerçek anlamda kendi kaynakları ile kalkınmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

2004 yılından sonda Türkiye'de dünyanın en yanlış ekonomi politikalarının uygulandığını savunan Selçuk Geçer batışın ilk adımlarının atıldığını söyledi.

2015 2018 yılları arasındaki yanlış enflasyon ve maliye politikaları nedeni ile bugün Türkiye'nin fakirlik yaşadığını belirtti.

Eczacıların kanser ilaçlarını antiyotiklerin bulunamadığından yakındığını söyleyen bunların söylenmesin siyaset yapmak olmadığını market alışverişi yapmanın bile zorlaştığını belirtti.