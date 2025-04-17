Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı! Rekor yükselişe hazır olun

Milyonlarca yatırımcı elindeki varlıkları değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Son yaşanan ekonomik gelişmeler sonrası altın ve dolar cephesinde rekor yükselişler gözlemlendi. Piyasalar ise bugün Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube canlı yayınında gram altın için 5 bin TL rakamını işaret ederken, dolar cephesinde ciddi hareketler olabileceğini söyledi.

DOLAR VE ALTINDA REKOR YÜKSELİŞLER

Kapalıçarşı’da altın fiyatının satış fiyatlarında ise oynamalar oldu. Daha geçen gün 3 bin 900 seviyelerinde olan gram altın satışları, 4 bin 155 TL’de işlem görüyor. Gram altındaki yükselişin ise ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi olduğu aktarılıyor. Dolar tarafında ise yükseliş devam ediyor. Son olarak dolar, 38.13 TL seviyelerini gördü.

PİYASA BURADAN ÇIKACAK KARARA ODAKLANDI

Piyasalar ise bugün Merkez Bankası’nın politika faizine odaklandı. Merkez Bankası, bir süredir faiz indirimi gerçekleştiriyor. 22 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. Merkez Bankası son olarak faizi yüzde 42,5 seviyelerine indirmişti. Uzmanlar MB'nin faizi sabit tutacağını ön görüyor.

GEÇER: 5.000 LİRAYA DOĞRU KOŞUYOR

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise ekonomideki oynaklığa ilişkin tahminlerini paylaştı. Selçuk Geçer, gram altın için “Gram altın nereye gidiyor? Bugünkü dolar koşullarında gram altın artık 5.000 liraya doğru koşuyor” ifadelerini kullandı.

“TUTAMAZLARSA 100 LİRALARIN ÜZERİNDE BİLE BİR DOLAR KURU GÖREBİLİRİZ”

Özellikle dolar cephesini etkileyeceğini söyleyen Geçer, “Rakamlar hızla bozulmaya devam ediyor. Bu nedenle de dolarda önümüzdeki süreçte hem Türkiye'deki siyasi belirsizlikler hem de finansal belirsizlikler nedeniyle ciddi hareketler görmeye başlayacağız. Nereye gider vallahi 60 veya 70 seviyelerini görebiliriz. Tutamazlarsa 100 liraların üzerinde bile bir dolar kuru görebiliriz Yine euronun da 100 liranın üzerine çıktığını, sterlin'nin 100 liranın üzerine çıktığını görebiliriz” dedi.