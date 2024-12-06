Selçuk Geçer'den kripto paralar için şok iddia

Geleceğin yatırım aracı olarak adlandırılan kripto paralarda son dönemlerde yükseliş göze çarpıyor. Pek çok yatırımcının dikkatini çeken bitcoin 103 bin dolar seviyelerine kadar gelerek tarihi rekor kırdı. Bitcoin tarafında yaşanan son gelişmelerin ardından ünlü ekonomist Selçuk Geçer, flaş bir iddiada bulundu. Geçer, bitcoin için ‘Şu andan sonra çakılacak’ yorumunda bulundu.

FİYATI 1 AYDA YÜZDE 31 ARTTI

6 Kasım’da 74 bin dolar seviyelerinde olan bitcoin son 1 ayda yüzde 31 oranında artış göstererek 98 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin de yaşanan yükselişin ana etkenlerinden biri ise yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump’ın iyimser mesajları oldu. Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadi vermişti.

GEÇER: TEMKİNLİ HAREKET EDECEKSİN

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise Bitcoin’deki yükselişe ilişkin, ‘Şu andan sonra çakılacak’ diyerek, “Kim ne derse desin, şu andan sonra düşüş hazırlığı başlamıştır. Herkes, Trump geldiği için ‘her şey daha güzel olacak’ beklentisi içinde. Ancak Trump ile Putin didişmeleri başladı. Buna göre de temkinli hareket edeceksin” dedi.

TRUMP ETKENİ

Geçer, Rusya’da kılıçların çekildiğini söylerken, “Her şeyi kripto üzerine kurgulayan Trump yarın, ‘Siz doların yerine kriptoyu koymaya çalışıyorsunuz canınızı okuruz sizin ve kriptolar la ilgili düzenlemelere geçiyoruz ’ derse bu kriptonun durumu bir cümleye bakar” ifadelerini kullandı.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, 2011 yılında Satoshi Nakamoto mahlası ile bilinen kişi veya gruplar tarafından oluşturulmuştu. Bitcoin, merkezi otoritelerden bağımsız, kullanıcılar arasında doğrudan gerçekleşen bir ödeme sistemi sunmak için geliştirilmiş bir kripto para birimi olarak biliniyor.

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