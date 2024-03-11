Selçuk İnan Beşiktaş galibiyetinin sırrını açıkladı

Gaziantep FK'nın başında çıktığı ilk maçında 2-0'lık Beşiktaş galibiyeti yaşayan Selçuk İnan çok mutluydu.

2 gün önce göreve başladıklarını hatırlatan Selçuk İnan, "Hemen bir şeyler değiştirmek kolay değil. Oyuncuların güvenini yukarı çıkarmak bizim amacımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş maçı özelinde çalıştık. Bizim için stratejik bir maçtı. Beşiktaş, bireysel olarak kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Dolayısıyla ona göre bir strateji belirledik. Ertuğrul'u sağda oynattım, top bizdeyken üçlü oyun kurmaya çalıştık. Oyuncular bunu yapmaya çalıştı. Bugün kazanmak çok önemliydi. Çok mutluyum" dedi.

Gaziantep'in önemli futbol şehirlerinden olduğunu sözlerine ekleyen Selçuk İnan, "Burada hocalık yapmak benim için gurur verici bir olay. Hak ettiği renkli kimliğine Antep'i döndürmek hepimizin görevi. Taraftar bu galibiyeti hak etti. Bu ligde kalmayı hak ediyor. Ateş hattından henüz uzaklaşamadık. Çok kritik bir zamanda geldik. Kendime inanıyordum, başkana bir şeye inanmıyorsam peşinden gitmem dedim. Oyuncuların bu kadar kısa sürede özveri göstereceğini de beklemiyordum. Çok motive oldular ama daha bitmedi. Daha uzun süre var. Ligde kalmak için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.