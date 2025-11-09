Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor lider Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerek sarı kırmızılı ekibe bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Süper Lig'de 19 maçlık yenilmezlik ve 9 maçlık deplasman galibiyeti serileri son bulan Galatasaray ayrıca eski oyuncusu Selçuk İnan'a karşı da ilk kez kaybetmiş oldu.

Kocaelispor'u çalıştıran Selçuk İnan teknik direktörlük kariyerinde daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'da görev yaptığı dönemlerde tüm maçları kaybettiği eski kulübü Galatasaray'a karşı ilk galibiyetini aldı.