Selçuk İnan Gaziantep’te ifade verecek. Zorla getirilme kararı vardı

Kaynak: İHA
Selçuk İnan Gaziantep’te ifade verecek. Zorla getirilme kararı vardı
Seçil Erzan davasında 4 kez duruşmaya gelmeyen ve 24 Mayıs’taki duruşmaya zorla getirme kararı çıkarılan Selçuk İnan, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat yoluyla ifade verecek.

Selçuk İnan Gaziantep’te ifade verecek. Zorla getirilme kararı vardı

Denizbank Florya şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı fon davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Bu zamana kadar yapılan duruşmalara katılmayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan 3 Mayıs tarihinde Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat yoluyla ifade verecek.

Erzan’a 1 milyon 535 bin dolar verdiğini iddia eden Selçuk İnan, 24 Mayıs tarihine ertelenen duruşmaya polis zoruyla getirilecek.

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