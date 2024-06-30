Selçuk İnan gözünü Galatasaray'a dikti

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Selçuk İnan gözünü Galatasaray'a dikti

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği iki oyuncu için girişimlere başladı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, geçen sezon son dönemdeki kritik puan kazanımlarıyla takımını Süper Lig’de tutmayı başaran isim oldu. Gaziantep ekibi, 39 yaşındaki başarılı çalıştırıcıyla gelecek sezona da devam etme kararı aldı.

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Galatasaray’ın eski kaptanı olan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılma ihtimali yüksek olan Taylan Antalyalı ve forma şansı az bulan Eyüp Aydın’ı kadrosuna katmak istiyor.

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Ancak Galatasaray yönetimi, Taylan için kiralama yerine satışı tercih ederken, Eyüp’ü ise kiralamaya daha sıcak bakıyor. İnan’ın her iki oyuncuyla da sürdürdüğü temaslar ve transferdeki ısrarı dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz sezonu Samsunspor’da geçiren ve 29 yaşına basan Taylan Antalyalı, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilerken; 19 yaşındaki Eyüp Aydın, Galatasaray ile çıktığı 12 maçta 2 asiste imza attı.

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