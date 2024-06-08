Selçuk İnan imzayı attı

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Selçuk İnan imzayı attı

Selçuk İnan yeni sezon için imzayı attı.

Teknik direktör Selçuk İnan yeni sezon için imzayı attı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklama şöyle:

"Göreve geldiği süre boyunca 1,60 puan ortalaması yakalayarak takımımıza büyük katkılarda bulunan Selçuk İnan, 2024-2025 sezonunda da görevine devam edecektir. Teknik direktörümüz Selçuk İnan ile başkanımız Memik Yılmaz bir araya gelerek yeni sezon planlamasını gerçekleştirerek çalışmalara başlamıştır. Yeni sezonda da Gaziantep şehrinin bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz."

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