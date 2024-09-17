Selçuk İnan isyan etti

Gaziantep FK teknik diremtörü Selçuk İnan, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

"OYUNCULARIMIN HAKLARINI KORUMAK BENİM ÖNCELİĞİM"

Maça zorlu şartlarda çıktıklarını aktaran İnan, "Daha önce iki gün arayla iki deplasman maçı oynayan takım hatırlamıyorum. Oyuncularımın haklarını korumak benim önceliğim. Bizim için zordu. Gaziantep'ten Sivas'a gittik, oradan buraya geldik. Zaten 8 önemli oyuncumuz bizimle değildi. Bizim gibi takımlar için bu kadar oyuncu önemli bir eksik. Buna rağmen iyi mücadele ettik. Galatasaray bugün hak ederek kazandı. Onları tebrik ediyorum. Bizim de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yeni bir takımız. Sahada topun bizde olduğu dönemde biraz daha kaliteli olabilseydik önemli boşluklar yakalardık. Birden fazla gol atabilirdik. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum ama maçı kaybettiğimiz için üzgünüm." diye konuştu.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Galatasaray maçına hazırlanmak için zamanları olmadığını dile getiren Selçuk İnan, "8 önemli oyuncumuz eksikti. Doğru oyuncuları en kısa sürede bulmak ve neredeyse hiç taktik antrenman yapamadan Galatasaray maçına çıkmak kolay değil. Elimizdeki oyuncuların neredeyse tamamı defansifti. Ofansif oyuncularımız ya statü ya da sakatlıktan dolayı aramızda değildi. Benim için maçın başında 2 gol yemek büyük hayal kırıklığı oldu. İlk yarım saati istediğimiz şekilde geçebilseydik maçın sonucu farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜ

Pozisyonun Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında kısa incelendiğini savunan genç teknik adam, "Eski bir futbolcu olarak ilk golde bir el olduğunu düşünüyorum. Hakemin verdiği karardan ziyade pozisyondan sonra çok çabuk oyunu başlatmasını anlayamadım. Çok çabuk karar verilebilecek bir pozisyon değildi. Daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeliydi. Bana göre el vardı ama hakem bunu pas geçti." değerlendirmesinde bulundu.

"SESSİZ KALMANIN FAYDASINI GÖRMEDİM"

Bu sezon oynadıkları 4 maçtaki hakem kararlarına değinen İnan, "Gaziantep FK Teknik Direktörü olarak bu sezon hakemleri eleştirmedim. Bir eleştiri olacaksa her maçta takdir haklarının hepsini rakiplerden yana kullandılar. Sessiz kalmanın faydasını görmedim. Sesimin çok çıkmasını da istemiyorum ama büyük bir futbol şehriyiz. Hakemlerin bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmasını rica ediyorum." şeklinde görüş belirtti.