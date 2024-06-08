Selçuk İnan kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Selçuk İnan kararını verdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan ile sözleşme yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan ile yeni sezonda da devam etme kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Göreve geldiği süre boyunca 1,60 puan ortalaması yakalayarak takımımıza büyük katkılarda bulunan Selçuk İnan, 2024-2025 sezonunda da görevine devam edecektir. Teknik direktörümüz Selçuk İnan ile başkanımız Memik Yılmaz bir araya gelerek yeni sezon planlamasını gerçekleştirerek çalışmalara başlamıştır. Yeni sezonda da Gaziantep şehrinin bir kez daha birlikteliğini göstereceğine inancımızın sonsuz olduğunu belirtir, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte başarılarla dolu bir sezon yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler
Can Uzun: Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ancak hayal kırıklığına uğradım
Can Uzun: Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ancak hayal kırıklığına uğradım
Son Haberler
Malatya'da traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Malatya'da traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Torununu sınava yetiştirdi emanet aldığı araba yandı Gündem
Torununu sınava yetiştirdi emanet aldığı araba yandı
Ünlü modacı futbolcu aşkıyla yakalandı. Kameralar çekince ‘ışık görmüş tavşan gibi’ oldular Magazin
Ünlü modacı futbolcu aşkıyla yakalandı. Kameralar çekince ‘ışık görmüş tavşan gibi’ oldular
Bu hafta hangi yatırıma aracı kazandırdı? Ekonomi
Bu hafta hangi yatırıma aracı kazandırdı?
Mehmet Şimşek patronları üzecek kararı açıkladı Gündem
Mehmet Şimşek patronları üzecek kararı açıkladı
Sıcaktan kavrulan Adanalılar bu isme minnettar. İmkan olsa ismini her yere verecekler Gündem
Sıcaktan kavrulan Adanalılar bu isme minnettar. İmkan olsa ismini her yere verecekler
Can Uzun: Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ancak hayal kırıklığına uğradım Spor
Can Uzun: Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ancak hayal kırıklığına uğradım