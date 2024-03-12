Selçuk İnan sözünü tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk İnan sözünü tuttu
Sumudica'nın ardından Gaziantep FK'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Selçuk İnan 3 puanla başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayıp 2-0'lık galibiyetle sonuçlandıran maçın ardından Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Gaziantep'i layık olduğu konuma taşıma sözlerini hatırlatan İnan, şunları ifade etti:

"Bu anlamlı şehre verdiğimiz sözü yerine getirmenin ilk adımını attık ve bundan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz.

Sahada yer alan ya da almayan tüm oyuncularıma derin minnettarlığımı sunuyorum. Gaziantep'i hak ettiği konuma çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunarız!"

İlgili Haberler
Beşiktaş'ın mallarına çökenleri Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ın efsanesi acı gerçeği ortaya çıkardı 'Santos geldikten sonra oldu'
Beşiktaş'ın efsanesi acı gerçeği ortaya çıkardı 'Santos geldikten sonra oldu'
Selçuk İnan Beşiktaş galibiyetinin sırrını açıkladı
Selçuk İnan Beşiktaş galibiyetinin sırrını açıkladı
Beşiktaş'ın eski hocası Amatör Lig ekibi ile anlaştı
Gaziantep FK: 2 Beşiktaş: 0
Beşiktaş'taki rezilliği 'Bari Semih Kılıçsoy'u kurtarın' diyerek açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Bakırköy’de 4 masumun hayatını kaybettiği feci kazada yeni gelişme Yerel Haberler
Bakırköy’de 4 masumun hayatını kaybettiği feci kazada yeni gelişme
IMF Dünyanın en mutlu ülkelerini açıkladı. 137 ülke arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada Ekonomi
IMF Dünyanın en mutlu ülkelerini açıkladı. 137 ülke arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada
Uzun süre geçmeyen boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Uzun süre geçmeyen boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
A Milli Takımın rakibi açıkladı Spor
A Milli Takımın rakibi açıkladı
Arda Güler sonunu getirdi. Başkan biletini kesti Spor
Arda Güler sonunu getirdi. Başkan biletini kesti
Ayvalık'ta önce denize sonra sokaklara lağım boşalttılar Yerel Haberler
Ayvalık'ta önce denize sonra sokaklara lağım boşalttılar
Portakallı kek tarifi Yemek Tarifleri
Portakallı kek tarifi