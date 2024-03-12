Selçuk İnan sözünü tuttu

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayıp 2-0'lık galibiyetle sonuçlandıran maçın ardından Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Gaziantep'i layık olduğu konuma taşıma sözlerini hatırlatan İnan, şunları ifade etti:

"Bu anlamlı şehre verdiğimiz sözü yerine getirmenin ilk adımını attık ve bundan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz.

Sahada yer alan ya da almayan tüm oyuncularıma derin minnettarlığımı sunuyorum. Gaziantep'i hak ettiği konuma çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunarız!"