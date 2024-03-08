Selçuk İnan Süper Lig'e geri döndü. Resmi imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk İnan Süper Lig'e geri döndü. Resmi imzayı attı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alınan kötü sonuçların ardından Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verilmişti.

Kırmızı-Siyahlı kulüp; takımın başına Selçuk İnan'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulüp yöneticileri Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katılımıyla düzenlenen törende Selçuk İnan'ın 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığı açıklandı.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İnan; Kasım 2022'de Kasımpaşa'nın başına geçti ve Mart 2023'te İstanbul ekibinden ayrıldı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Selçuk İnan idaresinde 13 maçta çıktı, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Son Haberler
Pos cihazları değişiyor. Kredi kartı kullanımında yeni dönem Ekonomi
Pos cihazları değişiyor. Kredi kartı kullanımında yeni dönem
FETÖ'nün sapık imamı kız çocuğunu istismar etti. Fotoğraflarla şantaja kalkıştı Gündem
FETÖ'nün sapık imamı kız çocuğunu istismar etti. Fotoğraflarla şantaja kalkıştı
İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırı! Canlarını zor kurtardılar Gündem
İzmir’de eğlence mekanına silahlı saldırı! Canlarını zor kurtardılar
16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı Gündem
16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı
12.50 liradan halka arz edilen şirketin hissesi 116 liraya yükseldi. Ortaktan dev satış geldi Ekonomi
12.50 liradan halka arz edilen şirketin hissesi 116 liraya yükseldi. Ortaktan dev satış geldi
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen vuracak. Herkes tedbirini alsın Gündem
Meteoroloji 7 ili saat verip uyardı. Yarın öğlen vuracak. Herkes tedbirini alsın