Selçuk İnan Süper Lig'e geri döndü. Resmi imzayı attı

Alınan kötü sonuçların ardından Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verilmişti.

Kırmızı-Siyahlı kulüp; takımın başına Selçuk İnan'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulüp yöneticileri Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katılımıyla düzenlenen törende Selçuk İnan'ın 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığı açıklandı.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İnan; Kasım 2022'de Kasımpaşa'nın başına geçti ve Mart 2023'te İstanbul ekibinden ayrıldı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Selçuk İnan idaresinde 13 maçta çıktı, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.