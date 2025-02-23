Selçuk İnan "Trabzon'dan 3 puan ile dönmek zordu"

Kaynak: İHA
Selçuk İnan "Trabzon'dan 3 puan ile dönmek zordu"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

İnan, "Buradan 3 puan ile dönmek zordu, bunu biliyorduk. Oyuna iyi başladık. Trabzonspor'un duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk ve buna çalıştık ama korktuğumuz başımıza geldi. 2-0 yenik duruma düştük. 3-0'dan sonra bile maçı berabere getirecek pozisyonlara girmek, takımım adına önemliydi. Puan ya da puanlar almak istiyorduk ama olmadı. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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