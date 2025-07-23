Selçuk İnan'dan Fenerbahçe yanıtı: 'Hayatın ne getireceğini bilemiyorsunuz...'

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Selçuk İnan'dan Fenerbahçe yanıtı: 'Hayatın ne getireceğini bilemiyorsunuz...'

Gelecekte Fenerbahçe'yi çalıştırma ihtimali sorulan teknik direktör Selçuk İnan, " Hayatın ne getireceğini hiçbir şekilde hiçbir zaman bilemiyorsunuz" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sky Spor'un Youtube kanalında Fenerbahçe'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili konuştu.

Selçuk İnan "Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırır mısın" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şöyle söyleyeyim, çok klasik ama, herkes söylüyor bunu. Hayatın ne getireceğini hiçbir şekilde hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Çok önemli camialar bunlar ki ben, beni biliyorsunuz, ben zaten hiçbir sevincimi de rakibimi rencide ederek yaşamadım. Ben böyle oldum hayatımda. O yüzden Fenerbahçe-Galatasaray düşmanlığını hayatımda hiç anlamadım eğer böyle bir şey varsa, hiç öyle bakmadım. Dediğim gibi aynı evde Fenerbahçeli-Galatasaraylı yaşadık biz."

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Futbolculuk döneminde Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşayan ve takım kaptanlığı yapan Selçuk İnan, daha önce verdiği bir röportajda babasının sıkı bir Fenerbahçeli olduğunu ve ismini eski futbolcu Selçuk Yula'dan aldığını söylemişti.

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