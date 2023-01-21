21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Selçuk İnan: Hakem iyi niyetli olmadığını gösterdi

Selçuk İnan: Hakem iyi niyetli olmadığını gösterdi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçının hakemi Turgut Doman'ın iyi niyetli bir yönetim sergilemediğini söyledi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 19:20
Takip Et

Selçuk İnan'dan flaş açıklamalar. ''Hakem iyi niyetli olmadığını gösterdi''

Selçuk İnan: Hakem iyi niyetli olmadığını gösterdi
+
Aa
-

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Üzgün olduğunu belirten Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın verilmeyen penaltısı konusunda hakemin iyi niyetli olmadığını vurgulayarak, "Bugün klişe haline geldi ama biz de bugün hakemlerden şikayetçiyiz. 

Üzgünüm ilk kez bu kadar net söylüyorum; çünkü maçın ilk düdüğünden itibaren eğer kulübedeki herkes 'Biz bugün yandık' diyorsa belli ki bir şey vardır. Bu hissi bugün hakemler verdi. 

Penaltı pozisyonunu değerlendirmek istemiyorum. Genelinde bize bu şekilde davrandı, iyi niyetli olmadığını hissettik. İyi niyetli olmadığını gösterdi. Penaltıyı VAR'dan daha net gördü ama oradan kaçmayı tercih etti. 

Penaltıyı verseydi VAR ona 'Gel bak' demeyecekti. Bu da bizi şaşırtmadı. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum o pozisyon kırılma anıydı. 2-1 olsaydı kazanabilirdik. Oyuncuları tebrik ediyorum. 

Maçın hakkı bu değildi. Hem oyuncular hem de ben hakemlerin tutumundan rahatsız ve üzgünüm" şeklinde konuştu.

''YASİN ÖZCAN'I FORMAYI HAK ETTİĞİ İÇİN OYNATIYORUM''
Genç teknik direktör, Başakşehir karşısında forma şansı verdiği genç futbolcusu Yasin Özcan ile ilgili sorulan soruya, "Yasin'i bu formayı hak ettiği için oynatıyorum.

Güveniyorum, güvenin karşılığını veriyor. Umarım Türk futboluna hizmet eder" diye cevap verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
2
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
3
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
4
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
5
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
6
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
7
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Karakolda ilişkiye girdiği için polislikten atılan kadın hemen iş buldu
﻿Karakolda ilişkiye girdiği için polislikten atılan kadın hemen iş buldu
﻿Karakolda ilişkiye girdiği için polislikten atılan kadın hemen iş buldu
﻿Üç Baltık ülkesi, Ukrayna'ya "Leopard" tankı göndermesi için Almanya'ya çağrı yaptı
﻿Üç Baltık ülkesi, Ukrayna'ya
﻿Üç Baltık ülkesi, Ukrayna'ya "Leopard" tankı göndermesi için Almanya'ya çağrı yaptı
﻿ Bakan Koca'dan MHRS randevuları açıklaması
﻿ Bakan Koca'dan MHRS randevuları açıklaması
﻿ Bakan Koca'dan MHRS randevuları açıklaması
﻿İzmir'de aranıyordu. Şanlıurfa'da yakalandı
﻿İzmir'de aranıyordu. Şanlıurfa'da yakalandı
﻿İzmir'de aranıyordu. Şanlıurfa'da yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.