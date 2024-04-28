Selçuk İnan'dan şaşırtan açıklama

Kaynak: AA
Selçuk İnan'dan şaşırtan açıklama
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan Trabzonspor maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, böyle bir zamanda bu şekilde kaybetmenin kendilerine yakışmadığını söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok şey söyleyecek durumda olmadığını belirterek, "Biraz kötü hissediyorum kendimi. Böyle bir zamanda bu şekilde maç kaybetmek bize yakışmadı." dedi.

Sorumluğu üzerine aldığını ve üzgün ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda oyuncularımla içerde konuştuk, onlar da sorumluluğu üzerlerine alıyorlar. 3 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı. Böyle bir anda can çekişirken aşağılarda bu kadar zorlanırken bu şekilde basit goller yemek bize yakışmadı. Onun için çok oyun konuşmak istemiyorum. İyi hazırlandık, iyi de başladık. 2 gol bulduk, 3. 4. golleri de bulabilirdik. Zor geçti benim için üzgünüm. Açık konuşmak gerekirse dün takımla yaptığım toplantıda maçı kazanacağımızı söylemiştim, inanmıştık. Trabzonspor'u en iyi bilen biri olarak, bu atmosferde seyircisi yokken 3 gün önce maç yapmışken, burada onları yenmek olası sonuçtu ancak olmadı."

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