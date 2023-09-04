Selçuk İnan'dan Süper Lig açıklaması

İlk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, Süper Lig'den birkaç takımla görüştüğünü açıkladı.

Selçuk İnan'dan Süper Lig açıklaması

Selçuk İnan, emeklilik kararı sonrası Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.
Selçuk İnan ilk teknik direktörlük deneyimini ise Kasımpaşa'da yaşamıştı. İstanbul ekibinin başında 13 maça çıkabilen Selçuk İnan alınan kötü sonuçların ardından mart ayı ortasında Kasımpaşa'dan ayrılmıştı. Öte yandan Selçuk İnan'ın adı 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile anılıyordu. Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan Selçuk İnan, Ümraniyespor iddialarını yalanladı.

Genç teknik adam yaptığı açıklamada Süper Lig'den 1-2 takım ile görüştüğünü bildirdi.
38 yaşındaki Selçuk İnan, Kasımpaşa ile çıktığı 13 karşılaşmada maç başına 0.85 puan ortalaması yakalamıştı.


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