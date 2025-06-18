Selçuk İnan'ın gözü Galatasaray'da! Okan Buruk'un gözdesini istiyor

Trendyol Süper Lig'e yıllar sonra yükselen Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Selçuk İnan Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu'yu kadrosuna katmak niyetinde.

SELÇUK İNAN TRANSFERİ İSTİYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre Kocaelispor’da Selçuk İnan, Berkan Kutlu’nun transferini istedi. Kocaelispor, Berkan’ın durumunu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 25 maçta görev alan ve 1 asist ile oynayan Berkan Kutlu bu transfere sıcak bakıyor. Kutlu'nun düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

Galatasaray forması giyerken İtalyan takımı Genova'ya kiralanan ve takıma geri dönen Kutlu için son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.