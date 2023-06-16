Selçuk Şahin Emre Belözoğlu'ndan ayrıldı

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin görevini bıraktığını açıkladı.

Selçuk Şahin Emre Belözoğlu'ndan ayrıldı

Selçuk Şahin yaptığı açıklamada ''Futbolu bıraktıktan sonra 3 yıl süresince beraber çalışmaktan ve mücadele etmekten çok keyif aldığım Emre Belözoğlu ve ekibinden kendi kariyer planlarım ve hedeflerim doğrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum.
2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir Kulübü'ne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere.'' ifadelerini kullandı.

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