Selçuk Şahin Emre Belözoğlu'ndan ayrıldı

Selçuk Şahin yaptığı açıklamada ''Futbolu bıraktıktan sonra 3 yıl süresince beraber çalışmaktan ve mücadele etmekten çok keyif aldığım Emre Belözoğlu ve ekibinden kendi kariyer planlarım ve hedeflerim doğrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum.

2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir Kulübü'ne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere.'' ifadelerini kullandı.