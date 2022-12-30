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Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak

Selçuk Üniversitesi, bünyesinde Doçent, Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere akademik personel istihdam edecektir. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:09
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Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak

Selçuk Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Selçuk Üniversitesi, bünyesinde Doçent, Profesör ve Dr. Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere akademik personel istihdam edecektir. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" veya "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" ölçütlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 21 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı ilan metni ve genel açıklamalar Üniversitemiz web sayfası (www.selcuk.edu.tr) Genel Duyurular'da mevcuttur.

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