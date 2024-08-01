Selçuklu dönemine ait mezarlar bulundu

Kaynak: AA
Selçuklu dönemine ait mezarlar bulundu

Aksaray Belediyesi, Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçaslan'ın türbesi ve köşkünde devam eden restorasyon çalışmalarında Selçuklu dönemine ait 5 mezar keşfetti.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, tarihi ve kültürel mirasları koruma amacıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin titizlikle restore edildiğini vurguladı.

Başkan Dinçer, 2020 yılında 2. Kılıçaslan türbesi ve köşkünde başlatılan restorasyon projelerinin ilerlediğini belirtti.

Yapılan zemin iyileştirme çalışmaları sırasında 5 yeni mezar bulunduğunu ifade eden Dinçer, bu mezarların türbenin yanındaki konumlarının büyük önem taşıdığını söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonrasında mezarların Selçuklu komutanlarına veya ailelerine ait olabileceği tahmin ediliyor.

Mezarların etrafında kesme tuğladan örülmüş duvarların bulunmasının, bu yapıları daha da değerli kıldığını belirten Dinçer, kaç yüzyıldır toprak altında olduklarının henüz bilinmediğini ekledi. Çalışmalar tamamlandığında, bulgular hakkında daha detaylı bilgi verileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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