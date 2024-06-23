Selde ölenlerin sayısı 47’ye çıktı

Kaynak: AA
Selde ölenlerin sayısı 47’ye çıktı

Çin'in Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi.

Ulusal medya kaynaklarına göre, Guangdong eyaletinin Meycou ilçesinde Songyüen Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pingyüen ilçesinde 38 kişi yaşamını yitirdi.

Meycou'daki sellerde toplam ölü sayısı 47'ye çıkmıştı. Daha önce Meyşian ilçesinde 4, Ciaoling ilçesinde ise 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Hafta boyunca devam eden şiddetli yağışlar, seller ve toprak kaymaları ilçede büyük maddi hasara neden oldu. Songyüen Nehri boyunca birçok köprü yıkıldı, 365 kilometrelik yol hasar gördü ve hektarlarca tarım arazisi su altında kaldı.

Geçtiğimiz hafta Çin'in güneyinde Fucien ve Guicou eyaletleri ile Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi de yoğun yağışların etkisiyle sellerle mücadele etmişti.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin güneyindeki Guicou, iç kesimlerdeki Hınan ve Anhui ile doğusundaki Ciangsu eyaletleri için de yoğun yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

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