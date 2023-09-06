Selde sürüklenen araçlar dükkanlara girdi

Başakşehir’de bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde sağanak yağış sonucu iş yerleri darmadağın oldu. Yaklaşık 2 metreye varan su yüksekliğinde park halindeki araçların bazıları dükkanların içine kadar girdi.

KAYNAK: İHA
Selde sürüklenen araçlar dükkanlara girdi

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir’de bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Şiddetli sağanak yağışın ardından sitedeki 13A Blok sokağında ise oluşan sel sebebiyle su yüksekliği 2 metreye kadar yükseldi. Dükkanlara giren su sebebiyle birçok iş yeri büyük maddi zarar görürken bazı iş yerlerine ise sokakta park halindeki araçlar sürüklenerek girdi.

İş yerine araç giren esnaflardan Kemal Karcı, “Bizi yağmur yağınca yönetimden aradılar. Bir an önce mağazanıza gelin diye. Biz mağazamıza geldiğimizde bir sokak öteden iki buçuk - üç metre su vardı mağazamızın giriş katı komple suydu. İçerisi tamamen bitmiş vaziyette. İçerideki mobilya 5 milyon lira, 4 -5 aylık da buranın yenilenmesi dahil, iş gücü kaybı toplamda 10 milyon lira bir zararımız var. Çok büyük bir mağduriyet var burada. Yaklaşık her mağazada 10 çalışan var desek 400 kişi ekmek yiyor. O yüzden bayağı sıkıntılı” dedi.

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