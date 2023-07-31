Sele kapılan yaşlı adamı otobüs şoförü kurtardı

Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle görülen şiddetli yağışlarda sular altında kalan bir yolda sel sularına kapılan adamı otobüs sürücüsü uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

KAYNAK: İHA
Sele kapılan yaşlı adamı otobüs şoförü kurtardı

Çin’de etkili olan Doksuri Tayfunu ülke genelinde şiddetli yağışa neden olurken ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Jinan kentinde sel sularına kapılan bir adam son anda kurtarıldı.

Cuma günü yaşanan olayda, bir otobüs sürücüsü sular altında kalan yolda otobüsü yavaş yavaş ilerletirken hemen otobüsün önünde farkettiği sel sularının sürüklediği enkazda mahsur kalan adamı kurtarmak için harekete geçti.

Güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilen görüntülerde hızla otobüsten inan sürücü, yaşlı adamı kurtarmayı ilk denemede başaramasa da imdadına çevrede bulunanların yetiştiği görülüyor. Yaşlı adam, 6 kişinin uzun uğraşları sonucu kurtarılırken bir an bile düşünmeden yaşlı adama yardıma koşan otobüs sürücüsü ise takdir topladı.

screenshot-1.png

screenshot-2-001.png

screenshot-3-001.png

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Şile'de patlamamış 30 tane mayın bulundu Güncel
Şile'de patlamamış 30 tane mayın bulundu
Eksik dişin zararları neler Sağlık
Eksik dişin zararları neler
Eklem iltihabını hangi besinler tetikler Sağlık
Eklem iltihabını hangi besinler tetikler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in sakatlanma anı ortaya çıktı
Üsküdar Masterler Şampiyon oldu Spor
Üsküdar Masterler Şampiyon oldu
En değersiz para birimlerinden birine sahip İranlılar bile Türkiye’de hem eğlendi hem de alışveriş yaptı Güncel
En değersiz para birimlerinden birine sahip İranlılar bile Türkiye’de hem eğlendi hem de alışveriş yaptı