Sele kapılarak kanala sürüklenen 2 genç kız son anda kurtarıldı

Lise öğrencisi Zeynep Erdem ile kuzeni Fatma Nur Erdem, bazı vatandaşların kanala atlaması ile sudan çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Laleli Mahallesi 4590 Sokak'ta gerçekleşti. Siddetli sağanak, merkeze uzak kırsal Laleli Mahallesinde sele sebep oldu. 17 yaşındaki lise öğrencesi Zeynep Erdem ve 19 yaşındaki kuzeni Fatma Nur Erdem okuldan evlerine gittikleri sırada sele kapıldılar. Sürüklenen kızlar su kanalına düştü. Torunlarının kanala düştüğünü gören babaanne babaanne Fatma Erdem hemen akrabalarına haber verdi. Kanala giren vatandaşlar sürüklenen kızları kurtardı. 2 kuzen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

15 METRE SÜRÜKLENDİLER

Kuzenleri kurtaranlar arasındaki Samet Gül, Zeynep’in dereden 15 metre ileriye sürüklendiğini, Fatma Nur'un ise ağaca sıkıştığını ve ve dağdan gelen kayaların ayağını parçaladığını anlattı.