Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona mahkemeden durdurma kararı!

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin restorasyon sürecinde, kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler büyük tepki topladı.

Kubbe yazılarının aslı bozulacak şekilde restorasyonu öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi’ne taşındı.

Mahkeme, Selimiye Camisi’nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul’un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiğini belirtti.

Davanın açılmasında etkili olan kamuoyu baskısı, son haftalarda haberlere yansıyan eleştirilerle büyümüştü.

"İNŞALLAH BUNLARA BİR DAHA FIRSAT VERİLMEZ!"

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Beklenen karar! Selimiye Camii'ne yapılan kıyım mahkemece şimdilik durduruldu. İnşallah bunlara bir daha fırsat verilmez!" Diyerek kararı duyurdu.

ÜMİT ÖZDAĞ:

Zafer Partisi Ümit Özdağ, şunları yazmıştı:

"Selimiye Cami kubbesinin orijinal tarihi desenleri silinip kubbeye yeni bir tasarım uygulanacakmış. Bu kararı verenlerin birkaç kişi olduğu söyleniyor.

SANAT tarihçileri, tarihçiler, ilahiyatçılar ve aydınlar haklı olarak isyan ediyorlar. Tarihi keyfinize göre değiştiremezsiniz! Bu tarih soykırımına izin verilmemelidir."