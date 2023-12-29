Selimiye Camii'nin sisler içindeki görüntüsü büyüledi

Kaynak: İHA
Selimiye Camii'nin sisler içindeki görüntüsü büyüledi
Edirne'de etkisini artıran sis nedeniyle Selimiye Camii kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ve birçok tarihi yapı, yoğun sis etkisiyle görülmekte zorlandı.

YOĞUN SİS VATANDAŞLARI ZORLADI

Yoğun sis nedeniyle vatandaşlar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, polis ekipleri de vatandaşlara uyarılarda bulunup önlemler aldı.

SELİMİYE CAMİİ GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Sisler içerisindeki Selimiye Camii ise dron ile havadan görüntülendi.

Selimiye Camii'nin sisler içerisindeki görüntüsü görenleri büyülerken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

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