Selimiye Camisi'nin ana kubbesinde kurşun örtü çalışmaları tamamlandı

Edirne'de kapsamlı restorasyonu süren Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin ana kubbesinin kurşun örtü çalışmaları tamamlandı.

Selimiye Camisi'nin ana kubbesinde kurşun örtü çalışmaları tamamlandı

Caminin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan ve yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı devam ediyor.

Caminin en önemli kısımlarından ana kubbede de güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapıldı.

Kubbenin güçlendirilmesinin ardından kurşun kaplamaları sökülerek yenileriyle değiştirildi.

Üzeri brandayla örtülen kubbeye su değmemesi için titizlikle çalışılırken, zaman zaman sağanaklar nedeniyle çalışmalara kısa süreli ara verildi.

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Kubbe kurşun kaplama işi meteorolojik raporlara bağlı olarak planlanarak tamamlandı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, gazetecilere, Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Edirne'de göreve başladığı gün cuma namazını Selimiye'de kıldığında restorasyon nedeniyle kubbeyi göremediği için üzüldüğünü belirten Kırbıyık,"'Edirne'ye vali olduk ama bakalım bu Selimiye'nin kubbesini görmek bize ne zaman nasip olacak?' dedim. Sonra bunun da bir nimet olduğunu anladık. Şimdi ezan okunurken, iskeleye bakınca gerek içeriden, gerek dışarıdan kurulan iskelenin birçok nimetinin olduğunu fark ettim." dedi.

Kırbıyık, Edirne'ye gelen misafirlerle birlikte restorasyon çalışmalarını incelemek için kubbe kısmına 50 kezden fazla çıktığını, şehrin siluetini konuklara gösterme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

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(Kaynak: AA)

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