Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlıktan Selin Ciğerci açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası" ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur. 2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmış ve 2017’de pop müzik kariyerine başlamıştır.

28 Ekim 2019’da futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmiş, ancak 10 Eylül 2021’de anlaşmalı olarak boşanmışlardır. 5 Ocak 2022’de barıştıkları bildirilen çift, 16 Mayıs 2022’de yeniden evlenmiş ve aynı yıl tekrar boşanmıştır.

Selin Ciğerci’nin “Selin Beauty” adında bir kozmetik markası bulunmaktadır.