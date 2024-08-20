Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlıktan Selin Ciğerci açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
Selin Ciğerci evlat edindi mi? Bakanlıktan Selin Ciğerci açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, Selin Ciğerci’nin Türkiye’de evlat edindiği iddiasını yalanladı ve bu konuda daha önce başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-1.jpg

Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası" ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-2.jpg

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur. 2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmış ve 2017’de pop müzik kariyerine başlamıştır.

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-3.jpg

28 Ekim 2019’da futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmiş, ancak 10 Eylül 2021’de anlaşmalı olarak boşanmışlardır. 5 Ocak 2022’de barıştıkları bildirilen çift, 16 Mayıs 2022’de yeniden evlenmiş ve aynı yıl tekrar boşanmıştır.

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-4.jpg

Selin Ciğerci’nin “Selin Beauty” adında bir kozmetik markası bulunmaktadır.

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-5.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-6.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-7.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-8.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-9.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-10.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-11.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-12.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-13.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-14.jpg

selin-cigerci-evlat-edindi-mi-bakanliktan-selin-cigerci-aciklamasi-yenicag-15.jpg

İlgili Haberler
Selin Ciğerci’nin eski kocası Gökhan Çıra çıra gibi yandı, milyonluk arabasına böyle baktı
Öne Çıkanlar
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Son Haberler
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor Sağlık
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Ali Koç'un itilerek düşürüldüğü en net çekim ortaya çıktı Spor
Ali Koç'un itilerek düşürüldüğü en net çekim ortaya çıktı
Filistin'e gidecekti... Özgür Özel'in ilk durağı ABD olacak Gündem
Filistin'e gidecekti... Özgür Özel'in ilk durağı ABD olacak
Bakan Şimşek’ten faiz sonrası açıklama Ekonomi
Bakan Şimşek’ten faiz sonrası açıklama
Batman'da düğün yolunda trafik faciası: 4 ölü Gündem
Batman'da düğün yolunda trafik faciası: 4 ölü
Kütahya'da bulundu tam 3 bin 750 yıllık! Bakan bizzat açıkladı Kültür Sanat
Kütahya'da bulundu tam 3 bin 750 yıllık! Bakan bizzat açıkladı