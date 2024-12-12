Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı! O paranın hesabı çıkmadı

2023 yılında başlatılan soruşturmada vergi denetim raporu doğrultusunda Selin Ciğerci'nin 4 şirketi ve bireysel hesabında 5.6 milyarlık kaynağı bilinmeyen işlem olduğu belirlendi.

Hakkında Kara para soruşturması açılan Selin Ciğerci ve esik futbolcu Gökhan Çıra hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği öğrenildi. 2023'te sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında kara para soruşturma dosyası açılmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturmada yeni ortaya çıkan vergi denetim raporunda 2021-2023 yılları arasında 4 yıllık süreç içinde Selin Ciğerci'ni 4 kozmetik şirketi hesabında kaynağı bilinmeyen 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı belirnlendi. Selin Ciğerci'nin bireysel hesabında ise 2.6 milyar liralık işlem hacmi görüldü.

Savcılık kararıyla Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve şirket müdürü olan bir kişi hakkında daha yurt dışı yasağı getirildi.

"EN BÜYÜK KOZMETİK FİRMALARININ KARI YÜZDE 4, CİĞERCİ'NİN NEREDEYSE YÜZDE 50"

İddiaya göre Selin Ciğerci, satış gelirlerini olduğundan yüksek gösteriyordu. Bu nedenle de yüksek karlılık oranı elde ediyordu. Rapora göre, piyasanın en büyük kozmetik firmalarının kar oranı yüzde 4 iken, Selin Ciğerci’nin piyasadaki kar oranı yüzde 50’ye yakındı. Ancak bu gelirin kaynağı henüz tespit edilemedi...