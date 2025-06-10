Selin İmer’den Mustafa Ceceli’ye şoke eden hediye!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Selin İmer’den Mustafa Ceceli’ye şoke eden hediye!

Selin İmer'in eşi Mustafa Ceceli’ye 43. yaş günü hediyesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. İmer’in esprili açıklaması ise kısa sürede gündem oldu.

Ünlü müzisyen Mustafa Ceceli ile 2017 yılında hayatını birleştiren Selin İmer katıldığı programda eşiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ünlü çift, evlilikleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Bu kez aldıkları hediye gündem oldu.

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"SAÇ HEDİYE ETTİM"

Selin İmer, eşinin doğum gününde bir ilke imza attı. İmer;

"Bu doğum günü değil, bir evvelki doğum gününde kendisine 7 bin kök saç hediye ettim" sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

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Selin İmer'in bu açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

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