5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Selin Şekerci galada bakın neden ağladı

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Sevda Mecburi İstikamet’in galası Kanyon AVM'de gerçekleşti. Filmin başrol oyuncusu Selin Şekerci, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada gözyaşlarına hâkim olamadı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:42
Takip Et

Selin Şekerci galada gözyaşlarını tutamadı

Selin Şekerci galada bakın neden ağladı
+
Aa
-

Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Sevda Mecburi İstikamet’in galası Kanyon AVM'de  gerçekleşti.

Selin Şekerci başrolünde yer aldığı filmin galasında duygusal anlar yaşadı. 

Gözyaşlarını tutamayan Selin Şekerci "Öncelikle Çağan Hoca'ma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir role beni layık gördüğü için. Çok mutlu bir set geçirdim, oyunculukla tekrar barıştığım, iyi ki bu işi yapıyorum dediğim bir set yaşadım. Filmimiz bir farkındalık filmi değil biz sadece gerçek olanı anlatmaya çalışıyoruz. Umarım hepiniz o gerçeği en pozitif şekliyle görürsünüz, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
2
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
3
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
4
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
5
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
6
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
7
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Kadıköy’de denetimde ceza kesilen taksici: Ceza yemedim saçmalamayın, siz uyduruyorsunuz
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Evlat vahşeti. Annesini öldürdü, Erkek arkadaşını ağır yaraladı 
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Balıkesir'de ticari araç tıra çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.