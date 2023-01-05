Selin Şekerci galada bakın neden ağladı

Orchestra Content’in yapımını üstlendiği, Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Sevda Mecburi İstikamet’in galası Kanyon AVM'de gerçekleşti.

Selin Şekerci başrolünde yer aldığı filmin galasında duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamayan Selin Şekerci "Öncelikle Çağan Hoca'ma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir role beni layık gördüğü için. Çok mutlu bir set geçirdim, oyunculukla tekrar barıştığım, iyi ki bu işi yapıyorum dediğim bir set yaşadım. Filmimiz bir farkındalık filmi değil biz sadece gerçek olanı anlatmaya çalışıyoruz. Umarım hepiniz o gerçeği en pozitif şekliyle görürsünüz, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

